Sergey-designer

Сергей Нестерец Sergey-designerSergey-designer
Компьютерные навыки:
* опытно пользуюсь ПК;
* имею свободный доступ в интернет;
* Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook);
* 2D графика:
-Рисунки и иллюстрации;
-Художественная и техническая обработка фотографии;
-ретуширование,коллажи:
-художественное оформление:виньетки,открытки,рамки,календари и т.п;
-слайдшоу;
-разработка фирменного стиля;
-предпечатная подготовка;
-разработка логотипа,иконок,баннеров;
* 3D графика:
-моделирование(от простых до сложных моделей);
-текстурирование;
-анимация;
-визуализация(любых сложных объектов,сцен,интерьеров,экстерьеров);
* web-дизайн:
-дизайн и верстка сайтов;
-кроссбраузерность;
-валидация и семантика кода;
-HTML- верстка(CSS по требованию заказчика);
-Flash-разроботка(средний уровень);
-Оптимизация сайта (SEO);
-хостинг и регистрация доменных имен;
-знание Java script,PHP и MySQL (изучаю);
-редизайн;
-Joomla;
Знание программ:
* графические:Autodesk Maya 2009,3D MAX Design 2009, XSI 7.5,Cinema 4D,Lightwave 3D,Adobe Photoshop CS4,illustrator CS4,Corel paint 10,Corel Draw X4,Photoshop lightroom;
* web:Flash CS4,Adobe dreamweaver CS4,Zbrush 3.1.
Личные качества:
ответственный
исполнительный
коммуникабельный
доброжелательный
Способы оплаты: Webmoney,яндекс деньги,Paypal,alertpay,libertyreserve,moneybookers