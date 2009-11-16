Sergey-designer

Сергей Нестерец Sergey-designer

 
35 летУкраина/Конотоп
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
2D графика/ 3D графика/web-дизайн

Компьютерные навыки:

* опытно пользуюсь ПК;

* имею свободный доступ в интернет;

* Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook);

* 2D графика:

-Рисунки и иллюстрации;

-Художественная и техническая обработка фотографии;

-ретуширование,коллажи:

-художественное оформление:виньетки,открытки,рамки,календари и т.п;

-слайдшоу;

-разработка фирменного стиля;

-предпечатная подготовка;

-разработка логотипа,иконок,баннеров;

* 3D графика:

-моделирование(от простых до сложных моделей);

-текстурирование;

-анимация;

-визуализация(любых сложных объектов,сцен,интерьеров,экстерьеров);

* web-дизайн:

-дизайн и верстка сайтов;

-кроссбраузерность;

-валидация и семантика кода;

-HTML- верстка(CSS по требованию заказчика);

-Flash-разроботка(средний уровень);

-Оптимизация сайта (SEO);

-хостинг и регистрация доменных имен;

-знание Java script,PHP и MySQL (изучаю);

-редизайн;

-Joomla;

Знание программ:

* графические:Autodesk Maya 2009,3D MAX Design 2009, XSI 7.5,Cinema 4D,Lightwave 3D,Adobe Photoshop CS4,illustrator CS4,Corel paint 10,Corel Draw X4,Photoshop lightroom;

* web:Flash CS4,Adobe dreamweaver CS4,Zbrush 3.1.

Личные качества:

ответственный

исполнительный

коммуникабельный

доброжелательный

Способы оплаты: Webmoney,яндекс деньги,Paypal,alertpay,libertyreserve,moneybookers

PHPMySQLВерстка сайтаHTMLCSSJoomlaFlashJavaIllustratorPhotoshop