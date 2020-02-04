Sergey-life

PHP developer

﻿ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Администрирование сайта организации uets.net (редактирование информации, внесение предложений и исправлений для улучшения сайта). Активное участие в разработке и реализации стратегии и тактики развития организации в сфере IT. Обеспечение бесперебойной работы, доступной ИТ-инфраструктуры. Отслеживание современных тенденций развития IT-технологий, разработка предложений по их внедрению на предприятии с целью повышения эффективности.Установка, настройка, оптимизация системного программного обеспечения на предприятии. Анализ и разрешение инцидентов, возникающих при работе компьютерных систем. Дорабатывал сайт tattoo-collection.kiev.ua и интернет-магазин protattoo.com.ua

ПРОЕКТЫ

Блог на Laravel - Блог на основе фреймворка Laravel.

Целевая страница - Страница под ключ по требованию заказчика.

НАВЫКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОСТЬ

PHP

Windows 10, Windows Server

Laravel

MySQL

HTML5 & CSS

Docker

Javascript & jQuery

WordPress on Joomla

OpenCart