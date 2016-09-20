Sergey010101

Сергей, крайне не приятный человек и как заказчик ноль, а теперь подробнее о его заказе и моём исполнении...
1) Постановка задачи звучала так - "Нагнать 2000 подписчиков в его группу в ВК и Одноклассниках от 45-ти лет из Москвы.
Я выставил срок месяц. Но Сергей требует результат уже через неделю!!! Причём ни чего не мыслет ни в SMM, не в SEO, но делает вид, что он сам специалист и указывает что и как делать! Ну да ладно, такой он человек, но об этом позже.
2) Группа в ВК была пустая и 2 человека подписчика (я и Сергей), для привлечения целевых посетителей, я порекомендовал добавить в группу его же статьи с сайта, на что получил положительный ответ и "не трогать ОК пока ВК по постам не сравняется". Просьба заказчика - закон!
3) После начала работы, напомню "раскрутки групп", Сергею пришла мысль, что он хочет раскручивать сайт, а не группы и ему потребовался трафик на сайт из соц. сетей! Хотя данной задачи не ставилось в начале.
4) Сергей хочет качественных подписчиков но со скоростью добавления ботов, да и чтобы они все на сайт переходили, а не оставались в сообществе, короче говоря как таковы сообщества ему не нужны, только посетители сайта и всё сразу, и качественно.
5) Сергей был предупрежден, что будут и "мёртвые души" и Вы понимаете, что без них не получится, в любом случае они проскакивают, так же Сергей был предупреждён, что они не будут идти в счёт и будут удаляться, он вроде всё понял, но как оказалось - ему по барабану.
6) Через 4 дня работы Сергей попросил поставить работу на паузу, типа его не устраивает работа, ок. Потом позвонил и попросил указывать ссылки на сайт. Хорошо. В этот же день были добавлены посты в ВК и ОК со ссылками на сайт, но Сергей требует трафик на сайт! Сергей, какой нах. трафик!? У Вас в работе идёт привлечение подписчиков и как известно - трафик пойдёт только тогда, когда будут подписчики, но Сергею этого не объяснишь.
Ответы на критику Сергея:
1) Сергей указывает в отзыве четырех его подписчиков, которые его не устраивают. Он же гуру SMM и не понимает, что процент "мусора" в подписчиках в среднем 30%. Для Сергея все 2000 человек должны быть именно клиентами.
2) Во время моего администрирования ни кто не рекламировался и не размещал посты в его группе, так что я не понимаю откуда он взял, что "Многие сами занимаются бизнесом, а в моей группе просто рекламируются." Откуда мнения Сергея, что я "человек решает свои задачи, но не мои..." мне не понятно, ни одной лишней информации в группе не размещалось, только его статьи.
3) "Никаких ссылок в постах на мой сайт, ради которого все это и делалось." - видимо это было известно только Сергею, так как в ТЗ не было указано. Моей задачей было развитие группы, но ни как не сайта. Сергей позвонил и попросил вести посетителей на сайт, после разговора все новые посты были со ссылками на сайт.
4) "На следующий день опять пост в ВК, т.е. копи-паст моей же статьи в Одноклассниках, но автор уже он." Сергей, Вы сами поняли что написали? Все статьи брались с сайта и авторство Ваше я себе не присваивал. В ВК посты выкладывались от имени сообщества, в ОК так же. Только в ОК еще публикуется имя администратора, кто выложил пост, видимо Сергей подумал, что я присвоил себе его текст, в его же сообществе =) Ещё одно подтверждение, что Сергей всё "знает".
Я с Вами согласен - я не врач. Да только зачем мне нужны Ваши статьи, которые наполнены "водой" и не несут смысловую нагрузку? Видимо Сергей считает себя успешным автором и врачом. И кстати, о том, что он врач нет ни какой информации, только слова, так что я не советую верить этому утверждению. Сергей, прошу считать меня Президентом в таком случае =) На сайте даже контактов нет, да и продукция вызывает подозрение, так как даже состава нет и Сергей не хочет публиковать данную информацию. Т.е. как и в отзыве - только слова, но ни какой конкретики.
5) "И этот пост опять же не ведет на мой сайт... Зачем объяснял? Кому объяснял?!!!" - а на чей, т.е. artrava.ru
не Ваш сайт??? Странно, ведь у Вашего сайта два домена: лечение-суставов.рус
и artrava.ru
.
6) "Теперь он делает вид, что крайне удивлен отказом и требует 500 рублей компенсации(!) мне лично не понятно за что..... "
Сергей, за "начатую но не сделанную работу", как Вы и писали. Я принял заказ без предоплаты и видимо у Сергея такая "бесплатная модель SMM продвижения", набирать исполнителей без предоплаты и через некоторые время их вышвыривать и говорить "Сергей 18:13 Хер пожуй." - вот так врач общается =)
7) "Две недели, почти что, в пустую и ощущение какое-то противное....." С Сергеем я проработал меньше недели и не знаю с кем он работал ранее, но видимо с ним ни кто не будет нормально работать, пока он не поменяет своё поведение.
Итог: Сергей мошенник, причём двуличный, делает вид, что всё понимает, но требует немедленных результатов. Сам не знает чего хочет. Вот пример переписки с ним, после того, как он решил отказаться от моих услуг (могу предоставить скрин):
8 октября
Сергей 18:02
Нет, Вы делаете совершенно не то. Сколько я должен за 116 подписчиков и за копи-паст моих статей?
Паша 21:11
Сергей, честно - Вы хотите все и сразу. Поймите - реальные покупатели в пустую группу не будут вступать, в тоже время Вы хотели живых людей в группе, я Вам выставил сроки за которые у Вас в группе будут и живые люди и реальные клиенты, а вы по недели работы хотите видеть результат. Я не хочу рисковать Вашей группой. Изначально Вы получается выставили не правильное задание, я напомню - 2000 подписчиков паблика, про заказы, сайт и т.д. и речи не было. Вы попросили - я переделываю стратегию, но любая работа требует времени. Про трафик на сайт мы только-только обсудили, а вы уже хотите трафик. Сразу же, в пустой группе? Нет, такого не бывает. Могу Вам нарисовать его, но нужен ли Вам пустой трафик? Сомневаюсь! Предлагаю поступить так - или Вы все таки предоставляете лимит своего доверия и срок, который мы с Вами обговорили. Или я Вас попрошу возместить 500 руб. и обращаться к другому исполнителю, оставив нейтральные отзывы друг о друге. Жду Вашего решения.
9 октября
Сергей 8:05
500 руб куда?
Паша 11:42
Яндекс деньги - 4100............
10 октября
Сергей 9:07
Нет уж. Выбирайте что-то одно: либо деньги, либо отзывы.
Паша 11:54
Сергей, мы не на базаре. И отзыв мне так же о Вас необходимо оставлять. Я в своей работе не вижу изъянов и адекватно отвечу на Ваш отзыв. Жду оплаты.
Сергей 18:13
Хер пожуй.
Делайте выводы, господа... Вот такой Сергей Петров, известный врач, по его словам, и предприниматель. Отказывается оплатить затраты на продвижение его групп и чудо-траву. Не совету с ним работать, как минимум не получив чёткого ТЗ и предоплаты, так как Сергей любит кидать на деньги исполнителей.