Разработчик на WordPress, Joomla

Работаю с CMS - WordPress уже более года, есть хороший опыт в строении сайтов на данной платформе. От обычной визитки до кр упного портала.

Делаю шаблоны для - WordPress, Joomla как обычные так и на Ваш вкус.

Мои контакты:

Skype: go.or_man

E-Mail: [email protected]

Обращайтесь!