Sergey1996

Сергей Sergey1996

 
27 летУкраина/Николаев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработчик на WordPress, Joomla

Работаю с CMS - WordPress уже более года, есть хороший опыт в строении сайтов на данной платформе. От обычной визитки до кр упного портала.

Делаю шаблоны для - WordPress, Joomla как обычные так и на Ваш вкус.

Мои контакты:

Skype: go.or_man

E-Mail: [email protected]

Обращайтесь!

WordPressJoomla
Портфолио
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $50
от 4 дней
#993
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1004
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#2902
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#3705
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 5 дней
#5139