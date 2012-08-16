Разработчик на WordPress, Joomla
Работаю с CMS - WordPress уже более года, есть хороший опыт в строении сайтов на данной платформе. От обычной визитки до кр упного портала.
Делаю шаблоны для - WordPress, Joomla как обычные так и на Ваш вкус.
Мои контакты:
Skype: go.or_man
E-Mail: [email protected]
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Портфолио
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Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $50
от 4 дней
#993
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1004
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#2902
Сайты «под ключ»
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от $100
от 5 дней
#3705
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 5 дней
#5139