Создание Landing-page,сайты визитки,магазины и многое др....

1. Верстка - HTML5 & CCS3;

Кроссбраузерность, валидность(W3C).

Адаптация к мобильным устройствам.

Соблюдение принципов usability.

2. Програмирование - PHP or ASP.NET & SQL; JavaScript & JQuery;

Движки, скрипты, программные модули - на заказ.

CMS: Joomla, Word Press, Drupal.

3. Дизайн - Adobe (Photoshop, Illustrator, Flash); CorelDRAW; Autodesk 3ds Max;

Брендинг, фирменный стиль, реклама, маркетинг, PR;

4. - Как всякий АДЕКВАТНЫЙ фрилансер, предпочитаю работу с такими же заказчиками.

- Предоплата обязательна. (% обсуждается в каждом конкретном случае)

- Индивидуальные системы скидок постоянным заказчикам.

- Лояльное отношение к оптовикам и посредникам.

- Форма оплаты и валюта платежа - на ваше усмотрение.