Sergey36

Сергей Sergey36

 
47 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание Landing-page,сайты визитки,магазины и многое др....

1. Верстка - HTML5 & CCS3; 

Кроссбраузерность, валидность(W3C). 

Адаптация к мобильным устройствам. 

Соблюдение принципов usability.

2. Програмирование - PHP or ASP.NET & SQL; JavaScript & JQuery; 

Движки, скрипты, программные модули - на заказ.

CMS: Joomla, Word Press, Drupal. 

3. Дизайн - Adobe (Photoshop, Illustrator, Flash); CorelDRAW; Autodesk 3ds Max;

Брендинг, фирменный стиль, реклама, маркетинг, PR;

4. - Как всякий АДЕКВАТНЫЙ фрилансер, предпочитаю работу с такими же заказчиками.

- Предоплата обязательна. (% обсуждается в каждом конкретном случае)

- Индивидуальные системы скидок постоянным заказчикам. 

- Лояльное отношение к оптовикам и посредникам.

- Форма оплаты и валюта платежа - на ваше усмотрение.