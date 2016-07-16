Создание Landing-page,сайты визитки,магазины и многое др....
1. Верстка - HTML5 & CCS3;
Кроссбраузерность, валидность(W3C).
Адаптация к мобильным устройствам.
Соблюдение принципов usability.
2. Програмирование - PHP or ASP.NET & SQL; JavaScript & JQuery;
Движки, скрипты, программные модули - на заказ.
CMS: Joomla, Word Press, Drupal.
3. Дизайн - Adobe (Photoshop, Illustrator, Flash); CorelDRAW; Autodesk 3ds Max;
Брендинг, фирменный стиль, реклама, маркетинг, PR;
4. - Как всякий АДЕКВАТНЫЙ фрилансер, предпочитаю работу с такими же заказчиками.
- Предоплата обязательна. (% обсуждается в каждом конкретном случае)
- Индивидуальные системы скидок постоянным заказчикам.
- Лояльное отношение к оптовикам и посредникам.
- Форма оплаты и валюта платежа - на ваше усмотрение.
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