Рекламный дизайн магазинов, салонов, офисов(3-D). Макеты для полиграфии.

С 2004 года работаю в семейном бизнесе - дизайн и изготовление наружной рекламы плюс полиграфические услуги. С 2006 года осваиваю разработку дизайн-проэктов интерьера-экстерьера помещений, преимущественно рекламного характера - магазины, салоны, офисы. Делаю сьемку помещения, разрабатываю дизайн-проэкт с учетом требований заказчика и современных направлений в рекламе и дизайне, делаю 3-D визуализацию проэкта и при необходимости предоставляю расчеты. Также разрабатываю макеты для размещения рекламы на биг-бордах, постерах, лайт-боксах, флаерах, календарях и т.п. Работаю в 3-D MAX, AUTOCAD, FOTOSHOP, COREL. В своей деятельности руководствуюсь следующим : наиболее полно выяснить стиль, предпочтения заказчика, целевую аудиторию и т.д. и в соответствии с этим разработать неординарный, современный и эксклюзивный проэкт, который будет запоминаться и иметь максимальную отдачу.