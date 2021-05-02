Сергей Балакирев SergeyBalakirevSergeyBalakirev
36 летУкраина/Николаев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Моя цель - предоставить качественную услугу
Качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.
HTML5, CSS3, Bootstrap, FlexBox, БЭМ, адаптивность, jquery.
Портфолио
- Адаптивная верстка Landing Page31 просмотр
- Адаптивная верстка Landing Page34 просмотра
- Адаптивная верстка интернет магазина32 просмотра
- Адаптивная верстка Landing Home Page28 просмотров
- Верстка сайта-афиши мероприятия26 просмотров
- Адаптивная верстка Landing Page24 просмотра