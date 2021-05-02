SergeyBalakirev

Сергей Балакирев SergeyBalakirev

 
36 летУкраина/Николаев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Моя цель - предоставить качественную услугу

Качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

HTML5, CSS3, Bootstrap, FlexBox, БЭМ, адаптивность, jquery.

Верстка сайтаBootstrapjQuery