SergeyCherbadzhy

Сергей Чербаджи SergeyCherbadzhySergeyCherbadzhy
Немного обо мне.
Мне нравиться создавать, что-то новое, что-то необычное, что-то такое на что смотрят и говорят ВАУ!
Вот почему я этим занимаюсь.Прошел месячный курс «Дизайнер» в школе дизайна Максима Солдаткина.
Я подхожу индивидуально к каждому проекту и в каждом оставляю частичку себя.
Считаю, что Вам понравится тот результат, который у нас с Вами получится.
Почему у нас с Вами?
Потому что я постараюсь добиться тех целей, которые преследуете именно Вы.
Я буду доволен только тогда, когда и вы останетесь довольны проделанной работой.
Вот пример моей работы
https://www.behance.net/gallery/32540207/JULI-S-studio-of-beauty
Подробно эта работа описана здесь
https://drive.google.com/file/d/0B1ZSaqObp4czLTJuLVV0YzVMZWs/view?usp=sharing
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