SergeyCherbadzhy

Веб-дизайнер

Немного обо мне.

Мне нравиться создавать, что-то новое, что-то необычное, что-то такое на что смотрят и говорят ВАУ!

Вот почему я этим занимаюсь.Прошел месячный курс «Дизайнер» в школе дизайна Максима Солдаткина.

Я подхожу индивидуально к каждому проекту и в каждом оставляю частичку себя.

Считаю, что Вам понравится тот результат, который у нас с Вами получится.

Почему у нас с Вами?

Потому что я постараюсь добиться тех целей, которые преследуете именно Вы.

Я буду доволен только тогда, когда и вы останетесь довольны проделанной работой.

Вот пример моей работы

https://www.behance.net/gallery/32540207/JULI-S-studio-of-beauty

Подробно эта работа описана здесь

https://drive.google.com/file/d/0B1ZSaqObp4czLTJuLVV0YzVMZWs/view?usp=sharing

Цены

Лендинг от 5000 2 900 руб.

Сайт от 15 000 9 900 руб.

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