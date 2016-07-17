SergeyLysenko7

Перевод документов, текстов, аудио, видео с английского на русский, репетитор английского языка по Skype для взрослых и школьников

Перевод документов, текстов, аудио, видео с английского на русский. Опыт работы в качестве репетитора и переводчика 5 лет, обучался и стажировался в США и Австралии. Специализация — развитие навыков разговорного английского языка. Учебные пособия издательств Express Publishing и Cambridge.

Занимаюсь со школьниками, студентами, взрослыми по Skype. Стоимость переводов 150 рублей за 1800 знаков. Занятия английским по Skype - 600 рублей - 60 минут.