SergeyMazhartsev

О себеИмею высшее образование по специальности "Прикладная математика и информатика". Занимаюсь решением различных математических задач. Ещё в школе выигрывал районные олимпиады по математике. Могу выполнять задания как по школьной, так и по высшей математике ( математический анализ, линейная алгебра, аналитическая геометрия, комплексный анализ, функциональный анализ, дискретная математика, дифференциальные уравнения, уравнения в частных производных, теория вероятностей и математическая статистика, методы оптимизации, теория игр, исследование операций, нечёткая математика, высшая алгебра)