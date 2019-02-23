SergeySafitov

Сафитов Сергей SergeySafitov

 
34 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Внести правки в шаблон на wordpress "Workreap"

    Всем привет, нужно внести правки в шаблон. Сейчас, в шаблоне стандартный вид назначения цен, т.е. заказчик выставляет диапазон, а исполнитель предлагает свою цену. А нам требуется, чтобы цена исполнялась по аукционному типу. Пример как это должно быть: Заказчик создал ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка парсера с сайта ati.su

    Добрый день, требуется парсер сайта грузоперевозок ati.su. Пример данных которые мне нужны во вложении. !ВАЖНО Мне нужны только негабаритные грузы. Доступ могу сбросить только после предварительного согласования по цене и тд. т.к. там платный и уже есть наработанные контакты. ...

    Парсинг сайта
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создания бота в Telegram

    Доброго времени суток! Нужна разработка аналогичного бота, для раскрутки в инстаграм, бот должен иметь тот же функционал, что и этот: @Buddy_the_bot Тут важно, что бот будет брать информацию с instagram о выполненных заданиях и тд. Жду ваших предложений / вопросов.

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Логотип для интернет-зоомагазина
Четко поставленная задача, оплата сразу . Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Сделал все качественно и быстро. Все правки учел.
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