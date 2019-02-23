SergeySafitov

Всем привет, нужно внести правки в шаблон. Сейчас, в шаблоне стандартный вид назначения цен, т.е. заказчик выставляет диапазон, а исполнитель предлагает свою цену. А нам требуется, чтобы цена исполнялась по аукционному типу. Пример как это должно быть: Заказчик создал ...