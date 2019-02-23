SergeySafitov

Всем привет, нужно внести правки в шаблон. Сейчас, в шаблоне стандартный вид назначения цен, т.е. заказчик выставляет диапазон, а исполнитель предлагает свою цену. А нам требуется, чтобы цена исполнялась по аукционному типу. Пример как это должно быть: Заказчик создал ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день, требуется парсер сайта грузоперевозок ati.su. Пример данных которые мне нужны во вложении. !ВАЖНО Мне нужны только негабаритные грузы. Доступ могу сбросить только после предварительного согласования по цене и тд. т.к. там платный и уже есть наработанные контакты. ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток! Нужна разработка аналогичного бота, для раскрутки в инстаграм, бот должен иметь тот же функционал, что и этот: @Buddy_the_bot Тут важно, что бот будет брать информацию с instagram о выполненных заданиях и тд. Жду ваших предложений / вопросов.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Всем привет! Нужен дизайн, сроки до 21.02.19 включительно. ТЗ во вложении.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
5 лет назад
Четко поставленная задача, оплата сразу . Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
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