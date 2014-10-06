Дистрибьютор компании "FOHOW"

+7-707-991-32-81 Консультант Сергей

Сейчас самое удачное время – делать бизнес с компанией Феникс (FOHOW), Эликсиры СЕКРЕТЫ ИМПЕРАТОРА на основе КОРДИЦЕПСА всегда помогут улучшить ваше здоровье, поднять иммунитет избавится от хронических заболеваний и при желании , принесет вам очень солидный дополнительный доход, который может значительно превзойти Ваш доход от основной работы.

Сотрудничество с компанией Феникс (FOHOW), которая признана Лучшей компанией ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ 2008 года в России, возможно в разных вариантах - от простой экономии семейного бюджета до головокружительной карьеры. Станьте консультантом компании Феникс (FOHOW), и воспользуйтесь возможностями, которые предоставляет КОРДИЦЕПС И ЛИНЧЖИ.

Вы будете работать в индустрии здоровья Вы сами выбираете время и людей, с которыми будете работать Вы сможете совмещать эту работу с другой деятельностью или учебой или воспитанием детей. И кто знает, может сегодняшний дополнительный заработок со временем сможет стать постоянным собственным бизнесом.

Если так случилось, что у вас нет дома доступа к интернету, а дополнительный заработок просто необходим, то ту часть свободного времени которая у вас есть необходимо с пользой для дела использовать для формирования дополнительного источника дохода. Многие уважающие себя известные компании строят свою работу на принципах многоуровневого маркетинга, где вы можете найти себе место под солнцем. Так, основательница компании Мери Кей всю свою жизнь была торговым представителем различных торговых марок и только выйдя на пенсию вложила свои сбережения в продвижение собственного бренда.

Принцип работы компании Феникс предельно прост - консультанты компании получают от заключённых контрактов определенный процент, при этом формируют собственную команду со временем становясь их лидером, получая с их продаж определенный процент. Соответственно, чем больше продаж у консультантов, тем больше денег получает лидер.

Именно этот метод может обеспечить вам неплохой дополнительный заработок. Вы можете получать солидный дополнительный заработок, работая параллельно сразу в нескольких компаниях.

Главное в таком типе дополнительного заработка — быть коммуникабельным и общительным человеком, уметь располагать к себе людей. Главное, что вы ничем не рискуете, ведь вы не платите деньги за работу, к тому же вам предоставят скидку на продукцию компании. Подобная деятельность при умелом подходе может перешагнуть рамки дополнительного заработка и стать основным источником дохода. Дерзайте!

Подробности оформления на работу и Консультации для желающих начать бизнес в компании Феникс (FOHOW) 8-707-991-32-81

Компания Fohow является собственником и производителем уникальных продуктов – это целебные продукты на основе КОРДИЦЕПСА и ЛИНДЖИ - уникальных по цене, по свойствам и по открывающимся бизнес – возможностям.

Работа для пенсионеров. Дорогие пенсионеры приходите к нам в компанию и Вы обретёте достойную жизнь и избавитесь от возрастных болячек.