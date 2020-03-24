Продуманный дизайн UX/UI
В работе над проектом я использую:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Cinema 4D
Figma
Adobe After Effect
Так же делаю сайты заглушки, пока идет разработка основного сайта:
Сайт заглушка на Tilda
Всегда дорабатываю проекты и не оставляю после реализации.
При необходимость делаю анимацию вашего интерфейса (Бесплатно)
Мое портфолио:
Behance:
https://www.behance.net/morganfrimen
Dribbble
https://dribbble.com/SergeyTsarev
Реализованные проекты:
есть и еще но это самые удачные:
Мои контакты:
[email protected] - почта
+7 977 604 32 70 Мой телефон WhatsApp, Tellegram
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