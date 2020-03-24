Продуманный дизайн UX/UI

В работе над проектом я использую:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Cinema 4D

Figma

Adobe After Effect

Так же делаю сайты заглушки, пока идет разработка основного сайта:

Сайт заглушка на Tilda

Всегда дорабатываю проекты и не оставляю после реализации.

При необходимость делаю анимацию вашего интерфейса (Бесплатно)

Мое портфолио:

Behance:

https://www.behance.net/morganfrimen

Dribbble

https://dribbble.com/SergeyTsarev

Реализованные проекты:

https://youwork.by

http://myarterysmm.ru

https://celado.ru

https://seversyr.ru

https://robo-sapiens-store.ru

https://celado-media.ru/seo

есть и еще но это самые удачные:

Мои контакты:

[email protected] - почта

+7 977 604 32 70 Мой телефон WhatsApp, Tellegram