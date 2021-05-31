SergeyTymchuk

Специалист по CRM системам

Буду полезен в таких вопросах как: - подбор нужной CRM

- настройка CRM (под ключ так и точечно)

- обучить ваших сотрудников работе в CRM

- решать тех вопросы и доработки по уже существующей системе

- оптимизировать бизнес процессы

- подобрать виджеты и создать программные доработки

Опыт работы - более 3х лет

Более 150 проектов по внедрению CRM (разной сложности)

Являюсь партнером таких систем как:

amoCRM, Планфикс, Yclients, Мой Склад, RetailCRM, Bitrix24, Profitbase, Binotel и многих других сервисов для оптимизации работы бизнеса.

Стоимость услуг - https://docs.google.com/document/d/14qdEZQ4noB0klWRqS5qcxUMUMi0aots2UcXyxhGK4Z4/edit