SergeyTymchuk

Специалист по CRM системам
Буду полезен в таких вопросах как: - подбор нужной CRM
- настройка CRM (под ключ так и точечно)
- обучить ваших сотрудников работе в CRM
- решать тех вопросы и доработки по уже существующей системе
- оптимизировать бизнес процессы
- подобрать виджеты и создать программные доработки
Опыт работы - более 3х лет
Более 150 проектов по внедрению CRM (разной сложности)
Являюсь партнером таких систем как:
amoCRM, Планфикс, Yclients, Мой Склад, RetailCRM, Bitrix24, Profitbase, Binotel и многих других сервисов для оптимизации работы бизнеса.
Стоимость услуг - https://docs.google.com/document/d/14qdEZQ4noB0klWRqS5qcxUMUMi0aots2UcXyxhGK4Z4/edit