SergeyValery

Требуется настройка автоматической выгрузки каталога автозапчастей в программу через открытый API. Наша база на битриксе. Инструкция к API во вложении
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
6 лет назад
Требуется настройка автоматической выгрузки каталога автозапчастей в программу через открытый API. Наша база на битриксе. Инструкция к API во вложении
Требуется настройка автоматического обмена каталогами автозапчастей между Нашим сайтом (https://mkcauto.ru/catalog/) и сайтом - торговой площадкой (http://www.drom.ru/) После настройки - обмен должен быть автоматическим и периодическим (например раз в день)