SergeyValery

Сергей Мазин SergeyValery

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
час назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Настройка XML обмена между 2 сайтами. Основной сайт на битриксе.
Сергей - отличный заказчик. Продолжаем сотрудничество, спасибо за интересный проект! Лучшие рекомендации!
Евгений очень ответственный и отзывчивый. Быстро выполняет просьбы. Было ощущение что он сидит за соседним столом, спасибо большое, всё сделано точно.
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