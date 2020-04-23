Sergey_Ch7

Таргет и СММ продвижение

Привет. Меня зовут Сергей!

Я работаю в направлении развития бизнеса (настройка рекламы в ФБ, Инстаграмм, Вк и ок) и клиентской поддержки (удаленная настройка компьютеров, перенос компаний на виртуальные машины и внедрение средств автоматизации).

По продвижению рекламы у меня в штате находятся ряд ключевых специалистов (дизайнер, копирайтер, таргетолог), у нас куплены сервисы по анализу рекламного трафика в соц сетях (смотрим как рекламируются конкуренты прямо сейчас, какие креативы используют и тп), что позволяет нам качественно подходить к вопросу размещения рекламы. При работе с площадками фб и инстаграмм бонусом даю экономию 20% от бюджета. Работаю как с небольшими (до 30-50 тыс. в месяц), так и с большими бюджетами (более 100 тыс руб. в день). Настраиваю через вебхуки интеграции, автоворонки в ВК и тд.

По технической поддержке - удаленные инженеры позволят вам забыть про настройку и сопровождение компьютера, мы доступны 24/7, решаем все вопросы, связанные с установкой и настройкой программ, чистка от вирусов, ускорение работы, настройка переферии, сопровождение бизнеса. Настройка Бизон 365, Пруфми и др.

Аутсорсинговые услуги для стартапов

Реклама (таргет)

Бизнес планирование

Структурирование процессов

Развитие бизнеса