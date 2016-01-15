Sergey_Skate

Ответственный, грамотный и целеустремленный

Меня зовут Сергей, мне 19 и я здесь, чтобы помогать и Вам, и себе.

Сейчас я учусь в Европе, в Литве, на английском языке, на 2 курсе. Но учеба пусть Вас не смущает - здесь совершенно иная система обучения и времени свободного у меня масса! А это значит, что работать я могу максимально эффективно!

Цели, которые я ставлю перед собой, всегда быть лучшим или сделать лучше, чем хорошо. И я своих целей добиваюсь.

У меня неплохой опыт работы с клиентами по базе и богатый опыт копирайтинга/рерайтинга/переводов.

Если Вам нужен надежный, ответственный и эффективный работник - рад нашему знакомству!