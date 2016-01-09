Sergey_Vlad

Сергей Sergey_Vlad

 
67 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Работа с текстами, от TXT до PDF, добросовестно и своевременно.

Рерайтинг и копирайтинг. Написание слоганов и стихов в тему. Имею опыт ведения e-mail рассылок, написания статей для сайтов под заданные ключевые слова. Возможно предоставление текстов в форматах HTML, DOC, ODF, DJVU, EXE, TXT, PDF и других форматах. Также приходилось переводить в текст аудио.

Копирайтинг
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Нейминг и Слоганы
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Стихи, Песни и Проза
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