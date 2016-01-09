Работа с текстами, от TXT до PDF, добросовестно и своевременно.
Рерайтинг и копирайтинг. Написание слоганов и стихов в тему. Имею опыт ведения e-mail рассылок, написания статей для сайтов под заданные ключевые слова. Возможно предоставление текстов в форматах HTML, DOC, ODF, DJVU, EXE, TXT, PDF и других форматах. Также приходилось переводить в текст аудио.
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Копирайтинг
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Нейминг и Слоганы
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Стихи, Песни и Проза
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