Дизайн: Photoshop, CorelDraw, AI
Программирование: Delphi, C++, C#,PHP, Java
Сайты под "ключ", верстка, программирование итд.
Фотограф.
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HTML-верстка
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от $50
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Веб-программирование
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от $150
от 1 дня
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Интернет-магазины
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от $1000
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Поисковые системы (SEO)
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от $1000
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Сайты «под ключ»
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от $250
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Системы управления (CMS)
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от $100
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Тестирование сайтов
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от $100
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