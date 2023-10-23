Sergey_design

Сергей Sergey_design

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
веб-дизайн, полиграфический дизайн

Опыт в создании дизайна наружной и внутренней рекламы, 

полиграфии (визитки, флаера, бланки, этикетки, меню, журналы..),

дизайна баннеров, billboard, дизайна упаковки, дизайна сайтов, соц. сетей. 

Использование программ для дизайна: Photoshop, Illustrator.

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