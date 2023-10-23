веб-дизайн, полиграфический дизайн
Опыт в создании дизайна наружной и внутренней рекламы,
полиграфии (визитки, флаера, бланки, этикетки, меню, журналы..),
дизайна баннеров, billboard, дизайна упаковки, дизайна сайтов, соц. сетей.
Использование программ для дизайна: Photoshop, Illustrator.
Портфолио
- Дизайн баннера для соц сетей.170 просмотров
- Дизайн логотипа161 просмотр
- Дизайн баннеров для соц сетей235 просмотров
- Дизайн баннера для сайта143 просмотра
- Дизайн баннеров для соц сети.138 просмотров
- Дизайн баннеров133 просмотра
- Дизайн баннеров для соц сети158 просмотров
- Дизайн рубрик для соц сети133 просмотра
- Дизайн баннеров для рекламной кампании156 просмотров
- Дизайн рубрик141 просмотр
- Дизайн рубрик112 просмотров
- Дизайн рубрик133 просмотра