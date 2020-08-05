Sergey_kiev

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Занимаюсь рекламой в: Google.AdWords, Yandex.Direct.

Использую для анализа: Google Analytics, Yandex.Metrika.

Так же выполняю аудит контекстных кампаний.

Оплата: 100% предоплата, с помощью Webmoney, перевод Золотая Корона, MoneyGram (для клиентов из России) или карта Visa/MasterCard.

Стоимость:

Настройка РК в одной системе – от 1500 грн. (единоразовый платеж)

Настройка РК в 2 системах – от 2200 грн. (на вторую систему, скидка 50%).

Сопровождение РК в течение месяца за 1 систему – от 1000 грн. (ежемесячная оплата)

Сроки запуска:

От 2 дней на подготовку материала, который отправляется вам на утверждение.

1 день, на заливку и настройку рекламных кампаний.

Сколько ключевых слов вы получите?

Прорабатывается вся тематика вашего бизнеса, подбираются только целевые ключевые слова. В каждом конкретном случае количество запросов будет разным. Поиск ключевых слов для рекламной кампании, происходит с помощью программы Key Collector.

При единоразовой настройке, вы получаете:

стратегию продвижения вашего сайта;

список целевых ключевых слов/местоположений;

минус-слова, для повышения CTR и конверсии;

тексты объявлений под каждый товар/услугу;

настройка рекламной кампании (РК);

настройку целей для отслеживания результатов.