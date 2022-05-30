Sergey_tender

Тендерный специалист

Полное сопровождение тендерной деятельности. Поиск и подбор тендеров по заданной тематике в ЕИС и на ЭТП. Формирование и подача заявок участников по 44-фз и 223-фз, а также коммерческие закупки (аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос предложений). Электронное актирование в ЕИС. Аккредитация в ЕРУЗ. Участие в торговых процедурах. Подписание контракта. Написание жалоб и направление через ЕИС.