Sergeyd_80

Сергей Добровольский Sergeyd_80Sergeyd_80
43 годаУкраина/Кривой Рог
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Копирайтинг, рерайтинг, вбрайтинг
Добровольский Сергей Алексеевич.
29.05.1980 года рождения. Город Лисичанск.
Украинец.
Высшее образование (специалист).
Восточно-украинский университет имени Даля.
Сентябрь 2009 г. – июнь 2014 г.
Инженер-технолог органического и нефтехимического синтеза.
Навыки:
Вебрайтинг, копирайтинг, рерайтинг, перевод текстов с русского на украинский и наоборот.
Навыки видеомонтажа в программе Camtasia. Имею ютуб канал на тему ретро-консолей, ретро-компьютеров, и ретро-игр.
монтаж полностью делаю сам.