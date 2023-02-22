Sergeyd_80

Копирайтинг, рерайтинг, вбрайтинг

Добровольский Сергей Алексеевич.

29.05.1980 года рождения. Город Лисичанск.

Украинец.

Высшее образование (специалист).

Восточно-украинский университет имени Даля.

Сентябрь 2009 г. – июнь 2014 г.

Инженер-технолог органического и нефтехимического синтеза.

Навыки:

Вебрайтинг, копирайтинг, рерайтинг, перевод текстов с русского на украинский и наоборот.

Навыки видеомонтажа в программе Camtasia. Имею ютуб канал на тему ретро-консолей, ретро-компьютеров, и ретро-игр.

монтаж полностью делаю сам.