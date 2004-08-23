👋 Привет!
Я – Анастасия, мне 19, учусь в университете и осваиваю такую работу как копирайтер. Люблю играть со словами. Только начала писать, но каждый текст для меня – как волшебный эксперимент ✨
Творить и делать все на высшем уровне и ответственно относиться к работе – это обо мне! 😉
Индивидуальный стиль:
Я не ищу тяжелых слов – я вас не запутаю! Мои тексты свежие и полные энтузиазма. Стараюсь, чтобы каждый проект был интересным 👍
Клиентская ориентированность:
Моя цель – сделать ваши идеи видимыми и заинтересовать аудиторию.
Я открыта для сотрудничества 🙌 готова слушать и учиться, работая над каждой задачей,
как над собственным творением 😊
🏆 Навыки и достижения:
1. Понимание Целевой Аудитории
2. Четкость и Лаконичность: выражаю свои мысли ясно и кратко. Избегаю лишних слов.
3. Привлекающие заголовки 👀
4. Творчество и Уникальность: делаю тексты уникальными и запоминающими.
5. Постоянное усовершенствование 📈
6. Сценарии и Структура: разрабатываю текст так, чтобы он был логичен и привлекателен.
💬 Где меня можно найти:
👉 https://instagram.com/an_sttasia?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm_source=qr
🤩 Позвольте мне внести свою свежесть в ваши проекты. Обращайтесь, и мы вместе раскроем новые возможности и создадим нечто непревзойденное.
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