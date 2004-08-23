Завоевывайте внимание своими идеями. Копирайт, который работает!

👋 Привет!

Я – Анастасия, мне 19, учусь в университете и осваиваю такую ​​работу как копирайтер. Люблю играть со словами. Только начала писать, но каждый текст для меня – как волшебный эксперимент ✨

Творить и делать все на высшем уровне и ответственно относиться к работе – это обо мне! 😉

Индивидуальный стиль:

Я не ищу тяжелых слов – я вас не запутаю! Мои тексты свежие и полные энтузиазма. Стараюсь, чтобы каждый проект был интересным 👍

Клиентская ориентированность:

Моя цель – сделать ваши идеи видимыми и заинтересовать аудиторию.

Я открыта для сотрудничества 🙌 готова слушать и учиться, работая над каждой задачей,

как над собственным творением 😊

🏆 Навыки и достижения:

1. Понимание Целевой Аудитории

2. Четкость и Лаконичность: выражаю свои мысли ясно и кратко. Избегаю лишних слов.

3. Привлекающие заголовки 👀

4. Творчество и Уникальность: делаю тексты уникальными и запоминающими.

5. Постоянное усовершенствование 📈

6. Сценарии и Структура: разрабатываю текст так, чтобы он был логичен и привлекателен.

💬 Где меня можно найти:

👉 https://instagram.com/an_sttasia?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm_source=qr

👉 https://t.me/naswqxx

🤩 Позвольте мне внести свою свежесть в ваши проекты. Обращайтесь, и мы вместе раскроем новые возможности и создадим нечто непревзойденное.