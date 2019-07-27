Sergeymodelling

Я специалист с более чем 5-летним опытом работы в области 3D-моделирования и промышленного дизайна.Визуализация, текстурирование, рендеринг
Всегда относитесь к клиентам серьезно. Я начинаю выполнять заказ только тогда, когда уверен, что все устраивает клиента как по цене, так и по срокам.
Вот список того, что я делаю:
Основные услуги:
1. 3D моделирование и промышленный дизайн
Визуализация, текстурирование, рендеринг
2. BIM моделирование зданий / сооружений,
3. Проверка / анализ моделей BIM на правильность (коллизии, спецификации и т. Д.)
4. Разработка компонентов BIM (семей)
5. Сценарии в среде Динамо
6. Проектирование инженерных сетей (водоснабжение, отопление, канализация, вентиляция / кондиционирование)
7. Дизайн интерьера и экстерьера
8. Создание 2D чертежей, спецификаций
Дополнительные услуги:
1. Инженерный анализ, расчеты, моделирование работы в различных условиях.
2. Подготовка 3D моделей для производства (аддитивный метод, на станках с ЧПУ и фрезерных станках)
3. Создание анимационных видеороликов (индустриальная тематика), визуализация строительных объектов на игровых движках (Unreal Engine)
4. Оптимизация топологии моделей, создание частей формы генеративным (генеративным) способом
5. Преобразование 3D-файлов в различные форматы (типы / типы геометрии)