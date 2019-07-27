Sergeymodelling

3D-Visualization Specialist

Я специалист с более чем 5-летним опытом работы в области 3D-моделирования и промышленного дизайна.Визуализация, текстурирование, рендеринг

Всегда относитесь к клиентам серьезно. Я начинаю выполнять заказ только тогда, когда уверен, что все устраивает клиента как по цене, так и по срокам.

Вот список того, что я делаю:

Основные услуги:

1. 3D моделирование и промышленный дизайн

Визуализация, текстурирование, рендеринг

2. BIM моделирование зданий / сооружений,

3. Проверка / анализ моделей BIM на правильность (коллизии, спецификации и т. Д.)

4. Разработка компонентов BIM (семей)

5. Сценарии в среде Динамо

6. Проектирование инженерных сетей (водоснабжение, отопление, канализация, вентиляция / кондиционирование)

7. Дизайн интерьера и экстерьера

8. Создание 2D чертежей, спецификаций

Дополнительные услуги:

1. Инженерный анализ, расчеты, моделирование работы в различных условиях.

2. Подготовка 3D моделей для производства (аддитивный метод, на станках с ЧПУ и фрезерных станках)

3. Создание анимационных видеороликов (индустриальная тематика), визуализация строительных объектов на игровых движках (Unreal Engine)

4. Оптимизация топологии моделей, создание частей формы генеративным (генеративным) способом

5. Преобразование 3D-файлов в различные форматы (типы / типы геометрии)