Sergeymodelling

Сергей Берген Sergeymodelling

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
3D-Visualization Specialist

Я специалист с более чем 5-летним опытом работы в области 3D-моделирования и промышленного дизайна.Визуализация, текстурирование, рендеринг

Всегда относитесь к клиентам серьезно. Я начинаю выполнять заказ только тогда, когда уверен, что все устраивает клиента как по цене, так и по срокам.

Вот список того, что я делаю:

Основные услуги:

 1. 3D моделирование и промышленный дизайн

 Визуализация, текстурирование, рендеринг

 2. BIM моделирование зданий / сооружений,

 3. Проверка / анализ моделей BIM на правильность (коллизии, спецификации и т. Д.)

 4. Разработка компонентов BIM (семей)

 5. Сценарии в среде Динамо

 6. Проектирование инженерных сетей (водоснабжение, отопление, канализация, вентиляция / кондиционирование)

 7. Дизайн интерьера и экстерьера

 8. Создание 2D чертежей, спецификаций

Дополнительные услуги:

 1. Инженерный анализ, расчеты, моделирование работы в различных условиях.

 2. Подготовка 3D моделей для производства (аддитивный метод, на станках с ЧПУ и фрезерных станках)

 3. Создание анимационных видеороликов (индустриальная тематика), визуализация строительных объектов на игровых движках (Unreal Engine)

 4. Оптимизация топологии моделей, создание частей формы генеративным (генеративным) способом

 5. Преобразование 3D-файлов в различные форматы (типы / типы геометрии)