Ретушь фото на памятники для гравировальных ударных и лазерных станков, обучение ретуши, 3D моделирование ритуальных комплексов, дизайн каталогов.

Ретушь фото на памятники для гравировальных ударных и лазерных станков, обучение ретуши, 3D моделирование ритуальных комплексов, дизайн каталогов.Предлагаю сотрудничество в ретуши фото для гравировальных ударных и лазерных станков. Стандартный портрет среднего качества(паспорт) - 700 рублей. Предоплата 100% . Сроки - до 3-х дней. В сезон - до 7.Нестандарт-(поясной, в полный рост, и т.д.) - информация на сайте (раздел Образцы ретуши). Мой сайт http://retushkaksebe.ru/

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