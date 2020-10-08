Готов к работе со срочными проектами

Высшее юридическое образование и неоконченное среднее техническое по специальности

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования». Широкий кругозор. Работал в ресторанном бизнесе, в алкогольной и

телекоммуникационных отраслях, а так же риэлтером и в строительстве. Грамотная

речь. Уверенно работаю с текстовыми редакторами и различными плеерами.

Для фриланса ежедневно свободно от 3 до 5 часов, хочу их посвятить транскрибации.