Готов к работе со срочными проектами
Высшее юридическое образование и неоконченное среднее техническое по специальности
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования». Широкий кругозор. Работал в ресторанном бизнесе, в алкогольной и
телекоммуникационных отраслях, а так же риэлтером и в строительстве. Грамотная
речь. Уверенно работаю с текстовыми редакторами и различными плеерами.
Для фриланса ежедневно свободно от 3 до 5 часов, хочу их посвятить транскрибации.
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