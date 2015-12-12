Китайский язык. Переводы.

Адрес, контактные данные:

- Россия, 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Луначарского, д. 6, кв. 18, тел.: 36-08-95, 8-905-078-12-50

- Китай, 166044, провинция Ляонин, г. Далянь, Даляньский университет иностранных языков, тел 86-182-411-041-72

- электронная почта: [email protected]

- skype: s.kasatkin1199

Общие сведения:

дата и место рождения: 12.02.1991, г. Новокузнецк;

гражданство: РФ; семейное положение: не женат.

Образование:

2013-2014гг. - Даляньский университет иностранных языков, факультет китайского языка – изучение китайского языка.

2010-2013гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, «Институт Конфуция» - изучение китайского языка.

2008-2013гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, Архитектурно-строительный институт, специальность: «Промышленное и гражданское строительство».

Опыт работы:

2012-2013гг. - ООО «Амальгама-проект», техник, инженер. Обследование и проектирование зданий и сооружений

2011 г - ООО «Кузнецкие металлоконструкции», подготовкой чертежей КМД для станков с ЧПУ.

Достижения:

2014 г - закончил годовые языковые курсы в Даляньском университете иностранных языков уровня intermediate.

- получил «Стипендию правительства Китая» на обучение в Даляньском университете иностранных языков по магистрской программе на специальность «Прикладная лингвистика».

- успешно сдал международный устный экзамен по китайскому языку KHSK уровень 2.

2013 г - за отличную учёбу в «Институте конфуция» СибГИУ получил стипендию на годовое обучение в Даляньском унивирситете иностранных языков.

- успешно сдал международный экзамен по китайскому языку HSK уровень 3.

- закончил СибГИУ с красным дипломом и золотой медалью.

- во всероссийской олимпиаде по строительству и проектированию занял 5 место в общем зачёте, а также 1, 2 и 3 места по номинациям.

2012 г - за отличную учёбу и общественную работу награждён стипендией Президента РФ .

- за отличную учёбу в «Институте Конфуция» СибГИУ награждён двухнедельной стажировкой в Китае в г.Далянь.

2011 г - за отличную учёбу награждён стипендией имени Н.С. Ермакова.

Дополнительные сведения:

- успешно прошёл ряд тренингов личностного роста на тему лидерства, командообразования и целепологания.

- будучи старостой студенческих групп в России и в Китае, получил богатый опыт работы с коллективом.

Профессионально важные качества:

открытость, коммуникабельность, ответственность, способность творчески подходить к решению задач и добиваться поставленных целей.

Интересы, хобби:

игра на саксофоне, йога, чайная церемония.