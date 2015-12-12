Сергей Касаткин Sergi_KasatkinSergi_Kasatkin
Адрес, контактные данные:
- Россия, 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Луначарского, д. 6, кв. 18, тел.: 36-08-95, 8-905-078-12-50
- Китай, 166044, провинция Ляонин, г. Далянь, Даляньский университет иностранных языков, тел 86-182-411-041-72
- электронная почта: [email protected]
- skype: s.kasatkin1199
Общие сведения:
дата и место рождения: 12.02.1991, г. Новокузнецк;
гражданство: РФ; семейное положение: не женат.
Образование:
2013-2014гг. - Даляньский университет иностранных языков, факультет китайского языка – изучение китайского языка.
2010-2013гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, «Институт Конфуция» - изучение китайского языка.
2008-2013гг. - Сибирский государственный индустриальный университет, Архитектурно-строительный институт, специальность: «Промышленное и гражданское строительство».
Опыт работы:
2012-2013гг. - ООО «Амальгама-проект», техник, инженер. Обследование и проектирование зданий и сооружений
2011 г - ООО «Кузнецкие металлоконструкции», подготовкой чертежей КМД для станков с ЧПУ.
Достижения:
2014 г - закончил годовые языковые курсы в Даляньском университете иностранных языков уровня intermediate.
- получил «Стипендию правительства Китая» на обучение в Даляньском университете иностранных языков по магистрской программе на специальность «Прикладная лингвистика».
- успешно сдал международный устный экзамен по китайскому языку KHSK уровень 2.
2013 г - за отличную учёбу в «Институте конфуция» СибГИУ получил стипендию на годовое обучение в Даляньском унивирситете иностранных языков.
- успешно сдал международный экзамен по китайскому языку HSK уровень 3.
- закончил СибГИУ с красным дипломом и золотой медалью.
- во всероссийской олимпиаде по строительству и проектированию занял 5 место в общем зачёте, а также 1, 2 и 3 места по номинациям.
2012 г - за отличную учёбу и общественную работу награждён стипендией Президента РФ .
- за отличную учёбу в «Институте Конфуция» СибГИУ награждён двухнедельной стажировкой в Китае в г.Далянь.
2011 г - за отличную учёбу награждён стипендией имени Н.С. Ермакова.
Дополнительные сведения:
- успешно прошёл ряд тренингов личностного роста на тему лидерства, командообразования и целепологания.
- будучи старостой студенческих групп в России и в Китае, получил богатый опыт работы с коллективом.
Профессионально важные качества:
открытость, коммуникабельность, ответственность, способность творчески подходить к решению задач и добиваться поставленных целей.
Интересы, хобби:
игра на саксофоне, йога, чайная церемония.