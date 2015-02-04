Обработка фотографий, фотомонтаж, замена фона, обтравка,анимированное фото
Обработка фотографий, ретуширование, фотомонтаж, замена фона, обтравка фото, анимированное фото, видеообработка, наложение звука на видео, аудиообработка.
Ответственное отношение к делу, творческий подход, соблюдение договорённостей, гибкие цены.
Работая в Adobe Photoshop и других редакторах получаю не только пользу но и удовольствие.
Буду рад оказаться для Вас полезным.
Портфолио
- ОБТРАВКА140 просмотров
- С Днём рождения157 просмотров
- 6140 просмотров
- 3132 просмотра
- Х-фактор102 просмотра
- АВАТАР110 просмотров
- Цветокорекция102 просмотра
- 2111 просмотров
- 1100 просмотров
Обработка фотографий
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