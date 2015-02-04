Обработка фотографий, фотомонтаж, замена фона, обтравка,анимированное фото

Обработка фотографий, ретуширование, фотомонтаж, замена фона, обтравка фото, анимированное фото, видеообработка, наложение звука на видео, аудиообработка.

Ответственное отношение к делу, творческий подход, соблюдение договорённостей, гибкие цены.

Работая в Adobe Photoshop и других редакторах получаю не только пользу но и удовольствие.

Буду рад оказаться для Вас полезным.