SergioBG

Сергей SergioBG

 
33 годаУкраина/Запорожье
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Видеомонтаж, видеодизайн

Знание программ:

- Premiere Pro

- Grass Valley EDIUS Pro

- After Effects (простая моушн графика)

- Adobe Illustrator (создание иконок, перевод изображения в вектор, полиграфическая продукция)

- Adobe Photoshop (обработка изображений) 

Примеры работ можно посмотреть по ссылке:

https://www.behance.net/beliksg9dd5

https://vimeo.com/294747205

IllustratorPhotoshopAfter Effects
Портфолио