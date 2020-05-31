Видеомонтаж, видеодизайн
Знание программ:
- Premiere Pro
- Grass Valley EDIUS Pro
- After Effects (простая моушн графика)
- Adobe Illustrator (создание иконок, перевод изображения в вектор, полиграфическая продукция)
- Adobe Photoshop (обработка изображений)
Примеры работ можно посмотреть по ссылке:
https://www.behance.net/beliksg9dd5
Портфолио
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