SergioMalysh

#Веб-дизайн #UI/UX #Интерфейсы #Прототипирование
Уже давно уяснил для себя, что создавать эстетичные и удобные веб-интерфейсы - это мое!
В работе ценю четко поставленные задачи (так выгодно всем!) ответственность и полную включенность. А за собой замечаю колоссальное внимание к деталям, порой жуткую дотошность и постоянное желание что-то улучшить. А еще люблю покритиковать неудачный дизайн - от нелицеприятных визиток до вырвиглазных сайтов.
Сейчас у меня в приоритете качественное выполнение интересных проэктов за невысокую цену и "плюсик", поскольку хочу наработать классный портфель и незаменимый опыт.
Чем я занимаюсь:
- анализом аудитории и потребностей пользователей;
- скетчингом;
- макетированием страниц и интерактивным прототипированием (Balsamiq Mockup, Marvel, InVision);
- дизайном интерфейсов сайтов разного типа (лэндинги, интернет-магазины, корпоративные сайты);
- адаптивным дизайном;
- непрерывным отслеживанием тенденций дизайна.
Мои основные навыки:
- свободное владение Adobe Photoshop;
- навыки работы в Adobe Illustrator;
- навыки работы в Sony Vegas Pro;
- понимание приципов UX и UI в современном веб-дизайне;
- осведомленность в закономерностях композиции, типографики и колористики;
- некоторый опыт в создании интерфейса мобильного приложения (для iOS).
Я в соцсетях:
skype - sergey60843
linkedin.com/in/serhii-malysh-755421153/
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Будем на связи!
(Ежедневно с 9:00 до 19:00)