SergioMalysh

#Веб-дизайн #UI/UX #Интерфейсы #Прототипирование

Уже давно уяснил для себя, что создавать эстетичные и удобные веб-интерфейсы - это мое!

В работе ценю четко поставленные задачи (так выгодно всем!) ответственность и полную включенность. А за собой замечаю колоссальное внимание к деталям, порой жуткую дотошность и постоянное желание что-то улучшить. А еще люблю покритиковать неудачный дизайн - от нелицеприятных визиток до вырвиглазных сайтов.

Сейчас у меня в приоритете качественное выполнение интересных проэктов за невысокую цену и "плюсик", поскольку хочу наработать классный портфель и незаменимый опыт.

Чем я занимаюсь:

- анализом аудитории и потребностей пользователей;

- скетчингом;

- макетированием страниц и интерактивным прототипированием (Balsamiq Mockup, Marvel, InVision);

- дизайном интерфейсов сайтов разного типа (лэндинги, интернет-магазины, корпоративные сайты);

- адаптивным дизайном;

- непрерывным отслеживанием тенденций дизайна.

Мои основные навыки:

- свободное владение Adobe Photoshop;

- навыки работы в Adobe Illustrator;

- навыки работы в Sony Vegas Pro;

- понимание приципов UX и UI в современном веб-дизайне;

- осведомленность в закономерностях композиции, типографики и колористики;

- некоторый опыт в создании интерфейса мобильного приложения (для iOS).

Я в соцсетях:

skype - sergey60843

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Будем на связи!

(Ежедневно с 9:00 до 19:00)