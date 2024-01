Помощь по Pascal|С|Basic|Java|Mathcad|Python

Помощь с 6 языками программирования

• Pascal;

• Basic;

• C, C++, C#;

• Java;

• Mathcad;

• Python.

Помощь с графикой

• Graph, GraphABC;

• QBasic.

Помощь с

• Delphi / Lazarus;

• Задачи и тесты по информатике;

• Лабораторные работы/ курсовые;

• Microsoft Office и OpenOffice.