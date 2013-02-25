SergioStiazhkin

Информационная поддержка веб-ресурсов: наполнение и сопровождение сайтов.

Наполнение сайтов любой сложности - начиная от сайтов визиток заканчивая интернет-магазинами: заполнение товарных карточек, написание новостей и статей, рерайт.

Знание систем администрирования - от самописных до общеупотребительных: Joomla, Bitrix, Shop-Script, eSites Builder, Amiro, Web Assist.

Опыт работы с различными группами товаров: автомобили (аренда и прокат), строительные материалы (включая посещение конференций и семинаров по данному вопросу), медицинское оборудование (мировые производители расходных материалов).