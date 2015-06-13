Верстальщик

Закончил ведущий тверской технический ВУЗ ТГТУ, специальность "Информатик-экономист", начал заниматься созданием сайтов несколько лет назад.

Начал с book-fantasy.ru на Wordpress'е, экспериментировал с дизайном, тестировал SEO и закономерности поведения посетителей, в результате сайт был выведен в топ Google на первые строчки по своей тематике.

После этого всерьез увлекся CSS.

Работаю с HTML5, CSS3, JavaScript, PHP.

Делаю сайты на заказ, выполняю все виды верстки, в том числе и адаптивную.

Заказы принимаю только по макету в формате .psd со шрифтами.

Работаю с энтузиазмом, набираю портфолио.

Стоимость зависит от сложности выполняемой работы и сроков, например - сайт-визитку сделаю за срок до 5 суток, главная страница около 500-1000 р. + отдельно за дополнительные страницы.

Оплата по факту выполненной работы.

Ответственный и точный, все покажу и поясню.