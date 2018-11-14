3D-визуализатор/проектировщик

Здравствуйте! Меня зовут Сергей Баранов. Я инженер-строитель по образованию. Специальность: промышленное и гражданское строительство. Имею большой опыт разработки проектной и рабочей документации объектов

промышленного и жилищно-гражданского назначения, выполнения инженерно-технических расчётов и согласования проектных решений с заказчиком.

Также около 2 лет я занимаюсь 3D графикой и анимацией, в том числе интерактивной на базе игрового движка Unreal Engine 4.

Я предоставляю свои услуги по созданию реалистичной интерактивной архитектурной визуализации, с возможностью изменения различных

параметров, материалов, света в реальном времени. Я считаю, что такая

визуализация наиболее оптимальна и наглядна для современного мира.

Кому такой тип визуализации может быть интересен? В первую очередь

застройщику для демонстрации недвижимости на этапе строительства.

Во вторую - продавцам мебели, отделочных материалов, светильников, занавесок и пр.

В третью очередь - это создание шоурумов различной направленности.

Да и просто тем, кто решил сделать ремонт в своей квартире, своём доме.

Владею следующими компьютерными программами: Word‚ Excel‚ AutoCAD‚ Компас‚

SCAD Office, 3Ds Max, Unreal Engine 4, Adobe Photoshop, Adobe After Effects.