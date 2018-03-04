IT и Программирование, веб-дизайнер.
Разрабатываем мобильные приложения под ключ любой сложности для Android и iOS.
Мы предлагаем:
* Разработку индивидуального дизайна приложений;
* Front-end программирование с использованием Java, Swift, ReactNative, Corvoda;
* Back-end программирование с использованием PHP, Python, Django, YII;
* Комплексную разработку приложения: от обсуждения идеи, до публикации в Play Market и App Store.
Выполняю профессионально:
- проектирование интерфейсов
- дизайн сайтов и формирование UI-китов
- качественная верстка — front-end
- интеграция верстки с CMS
- работы по айдентике
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