IT и Программирование, веб-дизайнер.

Разрабатываем мобильные приложения под ключ любой сложности для Android и iOS.

Мы предлагаем:

* Разработку индивидуального дизайна приложений;

* Front-end программирование с использованием Java, Swift, ReactNative, Corvoda;

* Back-end программирование с использованием PHP, Python, Django, YII;

* Комплексную разработку приложения: от обсуждения идеи, до публикации в Play Market и App Store.

Выполняю профессионально:

- проектирование интерфейсов

- дизайн сайтов и формирование UI-китов

- качественная верстка — front-end

- интеграция верстки с CMS

- работы по айдентике