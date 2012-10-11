SergrA

Сергей SergrA

 
84 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

https://www.free-lance.ru/users/sergeya/

  • Писать отзывы на отели

    $50

    Задача наполнить отзывами описания отелей Вам будет выдан список страниц с отелями на нашем сайте, по которым нужны отзывы. Далее, используя поисковые системы( Yandex.ru, Google, ...) Вы ищите отзывы на эти объекты размещения. И переписываете их на ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавлять новости и акции

    $250

    Нужен помощник. Работа один час в день, пять дней в неделю, удаленно. Работа по подготовке текстов для сайта по бронированию отелей. За неделю надо сделать: - опубликовать 5-8 новостей по тематике "отели" (перевод из зарубежных ...

    Тексты для сайта
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрерайтить отзывы на отели

    Нужно подготовить отзывы на отели, на основе существующих в интернет отзывов. Т.е. находите отзыв, рерайтите его, присылаете табличку с результатами. Оплата = 35 руб. за 1000 символов готового текста. Работа стоится следующим образом: даем тестовое ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ручной поиск информации

    $50

    Дается информация: список туроператоров, примерно такого вида: ИНН ОГРН Название, Адрес ----------------------------- 7736152968 1027739681562 Закрытое акционерное общество Клуб Русский экспресс 119002,Москва,Карманицкий пер.,д.9,оф.601. Надо ткнуться в поисковую систему (Yandex, Гугл), найти адрес их ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Alex_Shik
Алексей 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Ручной поиск информации
Спасибо Сергею, с ним приятно работать. Не смотря на то, что я сорвал сроки, он оплатил полную стоимость работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Работа Алексеем выполнена качественно.
Ответный отзыв
myweb-master
Сергей 
48 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужно отпарсить сайт (скачать фотографии)
Сергей - отличный заказчик, человек с которым действительно приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству.
Работа с Сергеем понравилась. Были небольшие ошибки, но все четко исправил. Работу выполнил быстро.
Ответный отзыв