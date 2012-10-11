Задача наполнить отзывами описания отелей Вам будет выдан список страниц с отелями на нашем сайте, по которым нужны отзывы. Далее, используя поисковые системы( Yandex.ru, Google, ...) Вы ищите отзывы на эти объекты размещения. И переписываете их на ...
- $50Копирайтинг26 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужен помощник. Работа один час в день, пять дней в неделю, удаленно. Работа по подготовке текстов для сайта по бронированию отелей. За неделю надо сделать: - опубликовать 5-8 новостей по тематике "отели" (перевод из зарубежных ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно подготовить отзывы на отели, на основе существующих в интернет отзывов. Т.е. находите отзыв, рерайтите его, присылаете табличку с результатами. Оплата = 35 руб. за 1000 символов готового текста. Работа стоится следующим образом: даем тестовое ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Дается информация: список туроператоров, примерно такого вида: ИНН ОГРН Название, Адрес ----------------------------- 7736152968 1027739681562 Закрытое акционерное общество Клуб Русский экспресс 119002,Москва,Карманицкий пер.,д.9,оф.601. Надо ткнуться в поисковую систему (Yandex, Гугл), найти адрес их ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно отпарсить фотки отелей с отельного сайта Фоток много (думаю, несколько гигабайтов), страниц думаю, порядка 50 тысяч. Подробную инструкцию, по обходу сайта дам.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад