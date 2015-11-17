Sergtrader

Продвижение бизнеса: SEO, SERM, контекст (ЯНДЕКС, Google и д.р.); SMM (ВК,Fb, Instagramm и т.д.)

Всем привет! Опыт в продвижении с 2009 года (начинал с информационных проектов, сейчас полностью коммерческие, также есть свои информационные проекты в разработке)

Около 3 лет провел в командах лучших студий продвижения в Воронеже.

Являюсь основателем - ИМА "СRЕДА" (с 2014 года)

Интернет-Маркетинговое Агенство специализируется на:

продвижении ресурсов в поисковых системах (Яндекс, Гугл, Мэйл и т.д.);

аудит продвигаемых проектов;

снятие санкций поисковых систем;

настройка и ведение контекстной рекламы в Яндекс.Директ и GoogleAdwords;

работа с улучшением репутаций компаний в поисковых системах (Яндекс, Гугл, Мэйл и т.д.);

продвижение в Соц. Сетях (ВК, Инстаграмм, Фэйсбук и д.р.)

услуги по накрутке подписчиков, лайков, ретвитов и т.д. в Соц. сетях.

Прямой номер: 8-951-853-20-39 (моб.), +7 (473) 254-61-64