Sergtrader

Сергей Чулков Sergtrader

 
37 летРоссия/Воронеж
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Продвижение бизнеса: SEO, SERM, контекст (ЯНДЕКС, Google и д.р.); SMM (ВК,Fb, Instagramm и т.д.)

Всем привет! Опыт в продвижении с 2009 года (начинал с информационных проектов, сейчас полностью коммерческие, также есть свои информационные проекты в разработке)

Около 3 лет провел в командах лучших студий продвижения в Воронеже. 

Являюсь основателем - ИМА "СRЕДА" (с 2014 года)

Интернет-Маркетинговое Агенство специализируется на:

  • продвижении ресурсов в поисковых системах (Яндекс, Гугл, Мэйл и т.д.);
  • аудит продвигаемых проектов;
  • снятие санкций поисковых систем;
  • настройка и ведение контекстной рекламы в Яндекс.Директ и GoogleAdwords;
  • работа с улучшением репутаций компаний в поисковых системах (Яндекс, Гугл, Мэйл и т.д.);
  • продвижение в Соц. Сетях (ВК, Инстаграмм, Фэйсбук и д.р.)
  • услуги по накрутке подписчиков, лайков, ретвитов и т.д. в Соц. сетях.
Прямой номер: 8-951-853-20-39 (моб.), +7 (473) 254-61-64