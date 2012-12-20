фото и видеообработка, монтаж, графика, web-дизайн, полиграфия и пр.

Здравствуйте!

Меня зовут Сергей. Имею высшее образование в сфере IT.

3 года занимаюсь фото и видеосъемкой мероприятий, до этого работал на региональном телевидении ,занимался вебразработками и полиграфическим дизайном. Моя основная специализация — фото и видеообработка, монтаж, графика, однако также я занимаюсь web-дизайном, полиграфическим дизайном и проч. Также готовы оказать услуги по фото и видеосъемке на юге России (Краснодарский край, Ростовская область)

Надеюсь на сотрудничество!

ICQ: 644081860

Skype: Konungbuka

E-mail: [email protected]