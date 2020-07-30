👋Привет, мой потенциальный заказчик!
Я рад, что ты зашел ко мне в профиль. Это значит, что ты рассматриваешь мою кандидатуру для выполнения твоего заказа. Я уверен в успешном выполнении проекта потому, что имею опыт работы порядка 2‑х лет. За это время поработал как с заказчиками из СНГ, так и из-зa pyбeжa. Мне важен мой и ваш комфорт при работе, поэтому я верну всю предоплату в случаи если мы не прейдём к пониманию.
🎯 Прежде всего ставлю перед собой цель
Создание проекта, соответствующего ожиданиям заказчика.
Создание проекта, решающего поставленную перед ним задачи.
💪Моя специализация:
- Прототипирование и создание информационной архитектуры
- UX&UI дизайн
- WEB дизайн
- Создание посадочных страниц
- Дизайн мобильных приложений
- Разработка креативов
- Работа с полиграфией
- Создание банеров
- Figma
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Axure RP
1Этап. Обсуждение
Я получаю информацию о проекте. Вы заполняете бриф. Мы уточняем сроки и оплату.
Разбор проекта и формирования задач.
Работа начинается я получаю информацию о проекте, вы заполняете бриф и на основе этого мы формируем или дорабатываем ТЗ. Мы уточняем сроки и оплату. Затем я провожу анализ конкурентов и целевой аудитории. На основе полученной информации я прорисовываю низко детализированный прототип сайта и составляю Мудборд. этот этап нужен для единого понимания проекта и его задач. По окончанию вы получите прототип со структурой и понимание о бедующем визуальном воплощении. Мы уточняем сроки и оплату
2 Этап. Реализация проекта.
На этом этапе прорабатывается весь контент, создается окончательная версия дизайна и дорабатывается все правки. Цель этого этапа создать готовый продукт которым вы будете довольны.
3 этап. Пост поддержка.
Сюда входит окончательная доработка макета, передача макетов на верстку, контроль воплощения верстки.