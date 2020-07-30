Доступный и качественный дизайн, направленный решить ваши бизнес задачи.

👋Привет, мой потенциальный заказчик!

Я рад, что ты зашел ко мне в профиль. Это значит, что ты рассматриваешь мою кандидатуру для выполнения твоего заказа. Я уверен в успешном выполнении проекта потому, что имею опыт работы ﻿порядка 2‑х лет. За это время поработал как с заказчиками из СНГ, так и из-зa pyбeжa. Мне важен мой и ваш комфорт при работе, поэтому я верну всю предоплату в случаи если мы не прейдём к пониманию.

🎯 Прежде всего ставлю перед собой цель

Создание проекта, соответствующего ожиданиям заказчика.

Создание проекта, решающего поставленную перед ним задачи.

💪Моя специализация:

Прототипирование и создание информационной архитектуры

UX&UI дизайн

WEB дизайн

Создание посадочных страниц

Дизайн мобильных приложений

Разработка креативов

Работа с полиграфией

Создание банеров

Figma

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Axure RP

Как я работаю:

1Этап. Обсуждение

Я получаю информацию о проекте. Вы заполняете бриф. Мы уточняем сроки и оплату.

Разбор проекта и формирования задач.

Работа начинается я получаю информацию о проекте, вы заполняете бриф и на основе этого мы формируем или дорабатываем ТЗ. Мы уточняем сроки и оплату. Затем я провожу анализ конкурентов и целевой аудитории. На основе полученной информации я прорисовываю низко детализированный прототип сайта и составляю Мудборд. этот этап нужен для единого понимания проекта и его задач. По окончанию вы получите прототип со структурой и понимание о бедующем визуальном воплощении. Мы уточняем сроки и оплату

2 Этап. Реализация проекта.

На этом этапе прорабатывается весь контент, создается окончательная версия дизайна и дорабатывается все правки. Цель этого этапа создать готовый продукт которым вы будете довольны.

3 этап. Пост поддержка.

Сюда входит окончательная доработка макета, передача макетов на верстку, контроль воплощения верстки.