Serio_Angel

Елена Сергеева Serio_AngelSerio_Angel
30 летРоссия/Йошкар-Ола
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Продвигаю аккаунты в Instagram!
В мои обязанности входит:
- Определение целевой аудитории;
- Составление контент-плана;
- Написание текстов для публикации;
- Подбор и использование хэштегов;
- Продвижение аккаунта и привлечение клиентов в ваш бизнес;
- Еженедельные и ежемесячные отчеты.
В мои обязанности НЕ входит:
- Отвечать на комментарии и на сообщения в Директе;
- Фото и видеосъемка для вашего аккаунта;
Действие аккаунта приостановлено!