Serio_Angel

Продвигаю аккаунты в Instagram!

В мои обязанности входит:

- Определение целевой аудитории;

- Составление контент-плана;

- Написание текстов для публикации;

- Подбор и использование хэштегов;

- Продвижение аккаунта и привлечение клиентов в ваш бизнес;

- Еженедельные и ежемесячные отчеты.

В мои обязанности НЕ входит:

- Отвечать на комментарии и на сообщения в Директе;

- Фото и видеосъемка для вашего аккаунта;