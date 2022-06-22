SerjDavidson

Добрый день. Выполняю заказы с энтузиазмом, стремлением удовлетворить нужны заказчика и ответственностью. Репутация для меня превыше всего.

Здравствуйте! Меня зовут Сергей, мне 25 лет.

У меня высшее образование в области психологии, дополнительное высшее образование переводчика в сфере профессиональных коммуникаций и множество онлайн курсов за спиной. Я стремлюсь добиться успехов в удалённой работе, финансовой стабильности и личностном росте. Мои цели построены на основе ценностей моей личности.

Я буду рад сотрудничать с Вами в проектах, которые находят отклик в моих интересах, желаниях и потребностях. Я ищу проекты заказчиков, с которыми у меня схожие ценности и приоритеты.

С уважением, Сергей. Х

Отличного дня!