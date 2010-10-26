3d дизайн, анимация, архитектура

Очень большой опыт работы в 3д. Создание дизайн студий для телевиденья, интерьеров, архитектурных сооружений, рекламных роликов.

- Рекламный ролик сделанный в 2009году для компании De Novo http://www.de-novo.biz/o-de-novo/novosti/video

- Рекламный ролик сделанный в 2010году для компании Ukrpromsoft http://ukrpromsoft.com/default.aspx?id=117

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