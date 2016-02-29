Serki

Сергей Ильин Serki

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Плагин для joomla

    $2

    Плагин расшаривания контента на сайте и возможности передать его в соц сеть или отправить по почте (конкретный выделенный участок текста, конкретное фото, видео и т.д.) Как вот здесь http://uptolike.ru/widgets/pic-share.html (при выделении текста всплывает кнопка ПОДЕЛИТЬСЯ, при ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад