SerpinaPergolesi

Перевод IT-RU RU-IT
Осуществляю письменный перевод.
Опыт работы в сфере перевода: около 4 лет.,
Рабочие пары языков: итальянский-русский (укр) / русский (укр)-итальянский. Быстро, качественно, недорого.
1) Художественный перевод. Литературный.
2) Перевод паспортов, сертификатов, свидетельств (о рождении о заключении брака и т.д.), доверенностей, выписок из банка, и др. документов.
3)Перевод худ.фильмов, сериалов, передач, интервью с итальянского на русский в разговорном стиле с использованием оборотов и жаргонных слов.
4) Написание любых статей на любую тематику.
5) Переводы личных переписок.