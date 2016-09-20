SerpinaPergolesi

Полина SerpinaPergolesi

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Перевод IT-RU RU-IT

Осуществляю письменный перевод.

Опыт работы в сфере перевода: около 4 лет., 

Рабочие пары языков: итальянский-русский (укр) / русский (укр)-итальянский. Быстро, качественно, недорого.

1) Художественный перевод. Литературный. 

2) Перевод паспортов, сертификатов, свидетельств (о рождении о заключении брака и т.д.), доверенностей, выписок из банка, и др. документов.

3)Перевод худ.фильмов, сериалов, передач, интервью с итальянского на русский в разговорном стиле с использованием оборотов  и жаргонных слов.

4) Написание любых статей на любую тематику.

5) Переводы личных переписок.