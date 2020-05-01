ANTIPOV STUDIOS

Здравствуйте, меня зовут Сергей, занимаюсь профессионально видеомонтажом, имею большой опыт работы, сотрудничал с блогерами, онлайн-предпринимателями. Выполняю монтаж разного уровня сложности от простой склейки и наложения музыки до создания VFX. Работаю в таких программах, как Adobe After Effects, Adobe Premier Pro, Davinci Resolve, Avid Media Composer, Blender 3D, Photoshop. Готов заняться монтажом как простого ролика, так и основательно подойти к созданию более сложного видео!