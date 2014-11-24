Логотипы, дизайн и верстка лендингов, сайты под ключ

Я профессиональный графический дизайнер с 3 летним опытом работы, люблю типографику и швейцарский стиль дизайна.

Могу помочь вам:

— разработать лаконичный логотип с минимумом графики

— информационный лаконичный дизайн сайтов

— умею хорошо верстать сайты

— сделать сайт под ключ.

Верстка сайтов:

— Валидная верстка (w3c.org)

— На базе Bootstrap 3 + Less

— Поддержка последних версий браузеров, IE 9+

— Адаптивная верстка для корректного отображения сайта на мобильных и планшетах (дополнительная опция)

— Минимизированные файлы html, css, js

— Слитые файлы css и js для ускорения загрузки

— Оптимизированные изображения (png, jpg)

— Использование иконок в шрифтах, svg иконок

Сайт под ключ на системе modx revo