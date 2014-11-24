Service3000

Юрий Service3000

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Логотипы, дизайн и верстка лендингов, сайты под ключ

Я профессиональный графический дизайнер с 3 летним опытом работы, люблю типографику и швейцарский стиль дизайна.

Могу помочь вам:

— разработать лаконичный логотип с минимумом графики

— информационный лаконичный дизайн сайтов

— умею хорошо верстать сайты

— сделать сайт под ключ.

Верстка сайтов:

— Валидная верстка (w3c.org

— На базе Bootstrap 3 + Less 

— Поддержка последних версий браузеров, IE 9+ 

—  Адаптивная верстка для корректного отображения сайта на мобильных и планшетах (дополнительная опция) 

—  Минимизированные файлы html, css, js 

— Слитые файлы css и js для ускорения загрузки 

— Оптимизированные изображения (png, jpg) 

— Использование иконок в шрифтах, svg иконок 

Сайт под ключ на системе modx revo

Логотипы и Знаки
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