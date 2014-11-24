Логотипы, дизайн и верстка лендингов, сайты под ключ
Я профессиональный графический дизайнер с 3 летним опытом работы, люблю типографику и швейцарский стиль дизайна.
Могу помочь вам:
— разработать лаконичный логотип с минимумом графики
— информационный лаконичный дизайн сайтов
— умею хорошо верстать сайты
— сделать сайт под ключ.
Верстка сайтов:
— Валидная верстка (w3c.org)
— На базе Bootstrap 3 + Less
— Поддержка последних версий браузеров, IE 9+
— Адаптивная верстка для корректного отображения сайта на мобильных и планшетах (дополнительная опция)
— Минимизированные файлы html, css, js
— Слитые файлы css и js для ускорения загрузки
— Оптимизированные изображения (png, jpg)
— Использование иконок в шрифтах, svg иконок
Сайт под ключ на системе modx revo
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Логотипы и Знаки
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