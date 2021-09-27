Изучаю разработку приложений на Android на языке Kotlin 2 года. Есть проекты на GitHub.

Обладаю следующими навыками:

- Опыт написания кода на Kotlin под Android

- Понимание жизненного цикла приложения

- Опыт разработки на MVP, VIPER

- Опыт адаптивной верстки Android-макетов (xml)

- Опыт разработки с использованием Retrofit, Jetpack Navigation, Dagger2, DataBinding

- Хранение данных: Realm, Firebase

- Знание структур данных

- Знание отличий устройств и версий на Android

- Опыт работы с JSON API

- Знание Google Material design

- Работа с multithreading (корутины, потоки)

Общие навыки:

- Понимание принципов ООП

- Умение писать чистый и читабельный код

- Знание принципов SOLID, KISS, DRY

- Умение работать с Git (GitHub, GitLab)

- Умение работать с Trello