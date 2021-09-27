Изучаю разработку приложений на Android на языке Kotlin 2 года. Есть проекты на GitHub.
Обладаю следующими навыками:
- Опыт написания кода на Kotlin под Android
- Понимание жизненного цикла приложения
- Опыт разработки на MVP, VIPER
- Опыт адаптивной верстки Android-макетов (xml)
- Опыт разработки с использованием Retrofit, Jetpack Navigation, Dagger2, DataBinding
- Хранение данных: Realm, Firebase
- Знание структур данных
- Знание отличий устройств и версий на Android
- Опыт работы с JSON API
- Знание Google Material design
- Работа с multithreading (корутины, потоки)
Общие навыки:
- Понимание принципов ООП
- Умение писать чистый и читабельный код
- Знание принципов SOLID, KISS, DRY
- Умение работать с Git (GitHub, GitLab)
- Умение работать с Trello