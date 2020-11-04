SerzhRadygin

Практик онлайн маркетинга с 2016 года, адепт психографического анализа.

Работаю с командой

Не беремся за проекты, если не уверены в своих силах.

Если беремся - гарантируем окупаемость по договору.

Внедряем НЕЙРО - маркетинг в работу над каждым проектом, строим автоматические воронки продаж, разрабатываем моноблок-кластерные системы

Не просто "настраиваем", но и обучаем Вас основам. Меняем Ваш бизнес изнутри, выводя его на новый уровень.

Не думайте долго, мы уже все продумали за Вас.

Имейте ввиду, что эту же страницу может читать ваш конкурент. А мы не берём в работу прямых конкурентов. И не берём больше трёх проектов из одной ниши.

Перед началом сотрудничества проводим полный аудит вашей ситуации, делаем маркетинговое исследование.

На выходе вы получаете четкий план действий конкретно для Вас, без воды и умалчивания ключевых действий БЕСЛПАТНО.

Для связи пиши по ссылке https://vk.com/write-177402730 или звони