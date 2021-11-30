Serzhantova

Дарья Serzhantova

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Настройка таргетированной рекламы

Окончила курсы по таргетированной рекламе на образовательной платформе Skillbox.  

Результаты обучения: 

- работа с аналитикой (Яндекс Метрика и Google Analytics) 

- парсинг ЦА с помощью сервисов Парсинга аудитории (Target Hunter и Pepper Ninja) 

- настройка таргетированной рекламы в рекламных кабинетах ВКонтакте, Facebook + Instagram, My Target 

- расчёт воронки продаж 

- работа с пикселем  

- создание креативов (на базовом уровне) 

- проработка интеллект-карты 

Так же есть опыт работы с проектом.

Портфолио