Настройка таргетированной рекламы
Окончила курсы по таргетированной рекламе на образовательной платформе Skillbox.
Результаты обучения:
- работа с аналитикой (Яндекс Метрика и Google Analytics)
- парсинг ЦА с помощью сервисов Парсинга аудитории (Target Hunter и Pepper Ninja)
- настройка таргетированной рекламы в рекламных кабинетах ВКонтакте, Facebook + Instagram, My Target
- расчёт воронки продаж
- работа с пикселем
- создание креативов (на базовом уровне)
- проработка интеллект-карты
Так же есть опыт работы с проектом.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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