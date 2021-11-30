Настройка таргетированной рекламы

Окончила курсы по таргетированной рекламе на образовательной платформе Skillbox.

Результаты обучения:

- работа с аналитикой (Яндекс Метрика и Google Analytics)

- парсинг ЦА с помощью сервисов Парсинга аудитории (Target Hunter и Pepper Ninja)

- настройка таргетированной рекламы в рекламных кабинетах ВКонтакте, Facebook + Instagram, My Target

- расчёт воронки продаж

- работа с пикселем

- создание креативов (на базовом уровне)

- проработка интеллект-карты

Так же есть опыт работы с проектом.